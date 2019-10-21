Suudi Prens Salman'dan 22,5 milyar TL'lik çılgın teklif!

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk (22,5 milyar TL) bir teklif yaptı ancak reddedildi. Kulüp ve Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynakların The Mirror'a verdiği bilgiye göre; Manchester United'ın sahibi Glazer ailesine kulüp için üçüncü teklifini yapan Prens Muhammed bin Salman, rakamı 3,5 milyar euroya kadar çıkardı ancak bir kez daha reddedildi. Kulübü 2005'te satın alan Glazer ailesi, Manchester United'ı hiçbir teklif karşısında satmayacakları cevabını verdi.

DEĞERİ 2,36 MİLYAR EURO

Prens Muhammed bin Salman'ın kulübü satın alma isteğinden vazgeçmediği ve görüşmelerin devam edeceği bildirildi. New York borsasına kote olan Manchester United'ın 2,36 milyar euro piyasa değeri bulunuyor. Sezon başında değeri 2,69 milyar euro olan Manchester United, saha içerisinde alınan skorlarla birlikte, borsada da kaybetmeye başladı.

"SATIN ALMAK İÇİN EN AZ 4 MİLYAR EURO"

New York borsasında çalışan bir finans uzmanı, "Manchester United'ın değeri 2,36 milyar euro ve satın almak için en az 4 milyar euroluk bir rakamı gözden çıkarmak zorundasınız. Elbette, Glazerlar yine de satmak istemeyebilir." yorumunu yaptı.