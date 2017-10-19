Suudi Kralı'ndan flaş hadis kararı!

SUUDİ Kral'ın yeni bir kararnamesine göre, hadislerin yanlış ve aşırıcı bir şekilde yorumlanmaması için sürdürülecek mücadele için Medinede Kral Salman Kompleksi kurulacak.
Kararnamede, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin hadisleri, cinayeti ve terör eylemlerini meşrulaştıracak şekilde yorumlanmasına yönelik mücadelinin, pratikte nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.
Medinedeki kurulacak Kompleks'in çalışmaları bir konsey tarafından denetlenecek. Kararnameye göre, bu Kompleks'in çalışmalarıyla, suçu, cinayetleri ve terör eylemlerini meşrulaştırarak aşırıcı metinlerin ortadan kalkması sağlanacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.