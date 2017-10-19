Suudi Kralı'ndan flaş hadis kararı!

SUUDİ Kral'ın yeni bir kararnamesine göre, hadislerin yanlış ve aşırıcı bir şekilde yorumlanmaması için sürdürülecek mücadele için Medinede Kral Salman Kompleksi kurulacak.

Kararnamede, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin hadisleri, cinayeti ve terör eylemlerini meşrulaştıracak şekilde yorumlanmasına yönelik mücadelinin, pratikte nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Medinedeki kurulacak Kompleks'in çalışmaları bir konsey tarafından denetlenecek. Kararnameye göre, bu Kompleks'in çalışmalarıyla, suçu, cinayetleri ve terör eylemlerini meşrulaştırarak aşırıcı metinlerin ortadan kalkması sağlanacak.