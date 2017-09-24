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Suudi kadınlar ilk kez stadyumda

Kadın hakları konusunda kötü karneye sahip ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da kadınların ilk kez stadyuma alınmasına izin verildi

Suudi kadınlar ilk kez stadyumda

Kadın hakları konusunda kötü karneye sahip ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da kadınların ilk kez stadyuma alınmasına izin verildi

24 Eylül 2017 Pazar 17:41
Suudi kadınlar ilk kez stadyumda
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KADINLAR, ülkenin kuruluşu için hazırlanan kutlamaları izledi.

Kuruluşunun 87’inci yılını kutlayan Suudi Arabistan’da bir ilk yaşandı. Kadınlar cumartesi günü yapılan kutlamayı izlemek için ilk kez stadyuma alındı.

Riyad’daki Kral Feyd Stadyumu’nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, bekar erkeklerden ayrı oturtuldu. Stadyumda izleyicilerle buluşan gösteride bir kadın ve bir grup kız çocuğu da yer aldı.

Katılımcılar arasında yer alan 25 yaşındaki Sultana, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hayatımda ilk kez bir stadyuma geldim ve şu an kendimi bu topluma ait hissediyorum. Umarım kadınlara başka izinler de verilir. Örneğin araç kullanma ve seyahat izni” dedi.

Etkinliği izlemek için bin kilometre uzaklıktaki Tabuk’tan başkente giden Um Abdülrahim el-Şihri de gelecekte kadınların futbol maçlarını izlemek için de stadyuma girmesini umduğunu dile getirdi.

El-Şihri, “Kadınlar artık her yerde. Artık doktorluk yapıyor, Şura Konseyi’nde halkı temsil ediyor. Neden ülkemizi ilgilendiren konularda erkeklere katılmayalım ki?” diye konuştu.

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Suudi kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Kadınlar, eşlerinin ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurtdışına seyahat edemiyor.

Ancak nüfusun çoğunluğunun Sünni İslam’ın Vahhabi mezhebine ait olduğu Suudi Arabistan, “2030 Vizyonu” olarak açıkladığı hedefler çerçevesinde kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

2013’te 150 sandalyelik Şura Konseyi’ne ilk kez kadın üyeler katılmıştı. Hükümete danışmalık yapan konseye 30 kadın girmişti. 2015’teki seçimlerde ise kadınlar ilk kez seçme-seçilme hakkına sahip oldu.

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Suudi Kadınlar
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