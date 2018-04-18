Suudi Arabistanlılar ilk sinema salonuna kavuştu

SUUDİ Arabistan’da 35 yıl önce halka açık film gösterimlerini yasaklayan Riyad yönetimi,sinema yasağını kaldırdı. Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığından sinema işletme ruhsatını alan American Multi-Cinema (AMC), bugün başkent Riyad'da ünlülerin de katılımıyla ilk sinema salonunu açtı. Gösterime giren ilk film ise Marvel'in filmi Black Panther oldu. Sinema biletlerinin ise 13 dolar olacağı belirtildi.
Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ABD’li AMC şirketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde ülkenin 15 kentinde toplam 40 kadar sinema açılacağı belirtiliyor.
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