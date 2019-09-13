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Suudi Arabistan'dan tepki çeken umre kararı

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020 yılında ülkeye yapılacak ziyaretler için yeni bir karara imza attı

DÜNYA 13.09.2019, 13:16 13.09.2019, 13:17
Suudi Arabistan'dan tepki çeken umre kararı
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SUUDİ Arabistan Hac Bakanlığı, 2020’de umre dahil tüm ziyaretler için vize alan vatandaşlarla ilgili yeni karar aldı. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın aldığı karara göre daha önce 3 yıl içerisinde birden fazla kutsal topraklara seyahat etmek isteyenlerden alınan yaklaşık bin 300 TL (200 SAR) bundan sonra alınmayacak. Ancak yeni umre döneminden başlayarak kutsal toprakları ziyaret edecek herkesten kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) ek vergi alınacak.

#Suudi Arabistan Hac Bakanlığı #umre
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