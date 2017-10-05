Suudi Arabistan Kralı'ndan Moskova'ya tarihi ziyaret

SUUDİ Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Moskova’ya tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya gelen Kral Selman’ı Vnukovo Havalimanı’nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin karşıladı. Kral Selman’ın başkanlık ettiği heyette kendisine yaklaşık bin kişi eşlik ediyor.

Kral Selman’ın, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. İki liderin uluslararası konuların konuşulması beklendiği görüşmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu görüşeceği belirtildi. Kral Selman’ın Cumartesi günü ise Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşeceği belirtildi.