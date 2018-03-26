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Suudi Arabistan'ın başkentine balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi

Suudi Arabistan'ın başkentine balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi

26 Mart 2018 Pazartesi 01:57
Suudi Arabistan'ın başkentine balistik füze saldırısı
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BAŞKENT Riyad’ın pek çok yerinde büyük bir patlama sesinin  duyulmasının ardından Suudi Arabistan İhbariye televizyonu, Hava Kuvvetleri'nin,  Riyad'ın kuzeydoğusunda bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu.
Söz konusu balistik füzenin savunma sistemleri tarafından imha  edildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
 
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında,  "Suudi Arabistan,  evlatları tarafından korunacaktır. Allah'ın fazileti ve kahraman güçlerimiz  sayesinde güvendeyiz." mesajı paylaşıldı.
 
Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha  önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler havada imha edilmişti.
 
 Yemen'de darbe yapan Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana  başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan  öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı  güçlere destek veriyor.
 

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Son Güncelleme: 26.03.2018 02:01
Anahtar Kelimeler:
İMHASuudi Arabistan
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