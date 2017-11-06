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Suudi Arabistan'dan İran'a açık tehdit!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr balistik füze saldırısyla ilgili olarak, "Ulusal güvenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyiz. İran'ın düşmanca eylemlerine uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz" açıklamasında bulundu

Suudi Arabistan'dan İran'a açık tehdit!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr balistik füze saldırısyla ilgili olarak, "Ulusal güvenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyiz. İran'ın düşmanca eylemlerine uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz" açıklamasında bulundu

06 Kasım 2017 Pazartesi 20:37
Suudi Arabistan'dan İran'a açık tehdit!
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SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr,  ülkesinin ulusal güvenliğine yönelik hiçbir ihlale izin vermeyeceklerini ifade  ederek, İran'ın "düşmanca eylemlerine, uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme  hakkını saklı tuttuklarını" belirtti. 
Cubeyr, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı  açıklamada, İran terörünün, masumları korkutmaya, çocukları katletmeye,  uluslararası kanunları ihlal etmeye devam ettiğini aktararak, her geçen günün,  "Husi milislerin Yemen'i yıkan bir terör aracı" olduğunu ortaya koyduğunu  kaydetti.
 
İran'ın bölgedeki müdahalelerinin, komşu ülkelerin güvenliğine zarar  verdiği, uluslararası barış ve güvenliği etkilediğini vurgulayan Cubeyr, "Ulusal  güvenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyiz. İran'ın düşmanca eylemlerine uygun  bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz." ifadelerini  kullandı. 
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ın Husilere  Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füzeler vermesinin "savaş hareketi" olarak  görülebilecek "açık ve doğrudan askeri saldırı" olduğunu duyurmuştu.
 
Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen  cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale  getirilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistanİran
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