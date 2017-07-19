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Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi, Katar krizine yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'ye ilişkin sert ifadeler kullandı. Associated Press haber ajansının aktardığına göre, el Muallimi, "Türkiye eğer Arap dünyasına gizli saklı girerek müdahale etmeye çabalıyorsa, bu dönem geçti" ifadesini kullandı

Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi, Katar krizine yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'ye ilişkin sert ifadeler kullandı. Associated Press haber ajansının aktardığına göre, el Muallimi, "Türkiye eğer Arap dünyasına gizli saklı girerek müdahale etmeye çabalıyorsa, bu dönem geçti" ifadesini kullandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye açıklaması
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SUUDİ  Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’nin Katar’la ilişkileri kesmesinin ardından bugün Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Abdullah el Muallimi, BM muhabirleriyle bir araya geldi. Dört ülkenin dışişleri bakanları tarafından 5 Temmuz'da düzenlenen toplantıda alınan 6 karara Katar’ın da uyması gerektiğini söyleyen el Muallimi, terörle mücadele ve nefret söylemi gibi hamleleri içeren bu kararlara uymanın kolay olacağını ifade etti.El Muallimi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamaları ise dikkat çekti. ABD merkezli New York Times gazetesi, el Muallimi'nin Katar merkezli El Cezire kanalının kapatılmasının şart olmadığı yönündeki sözlerini, "Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler yumuşama sinyali veriyor' ifadesiyle yorumladı. 

"EĞER TÜRKİYE ASKERİ MÜDAHALEYİ SEÇERSE..."

Muallimi, Türkiye'nin Katar krizindeki rolüne ilişkin de açıklamada bulundu.Muallimi, "Türk kardeşlerimizin, Arap dünyasında gizli ya da belirli ölçüde istenmeyen bir (askeri) müdahale etme döneminin çoktan bittiğini anlaması lazım. Eğer Türkiye yapıcı bir rol oynamak istiyorsa bunu hoş karşılarız anca bu rolü askeri üsler ve askeri müdahale ile oynamak isterlerse bu verimli bir durum olmaz" ifadesini kullandı. Birçok basın kuruluşu Muallimi'nin açıklamasını Türkiye'ye gözdağı olarak yorumladı. Suudi Arabistan'ın BM Daimi Büyükelçisi, Türkiye'nin bu tip bir adım atmasının Arap dünyasındaki itibarına zarar vereceğini ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKatarKatar Krizi
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