Suudi Arabistan'da ilk kadın sürücü kazası

DOĞAN haber Ajansı'nın Suudi arabistan gazetelerinden derlediği habere göre, adı açıklanmayan Suudi kadın, geçen Pazartesi günü Mekke ile Cidde arasında araç kullanırken kaza yaptı.



Habere göre, kadın ehliyet almak amacıyla yasaları çiğneyerek trafiğe çıkmıştı ve yanında bir kadın arkadaşı vardı. Aracın çarpması ile direksiyonda bulunan kadın ağır yaralandı, araçtaki diğer kişi ise hayatını kaybetti.



Kadın şoförün avukatı Yakup Al-Mutair yaptığı açıklamada, ülkede henüz kadınların Otomobil kullanmasına yönelik yasanın hayata geçmediğini, yasanın Haziran 2018 yılında hayata geçeceğine işaret ederek, müvekkilinin yasaları çiğnediğini söyledi.



Ayrıca bir çok kadının yasalara aykırı olarak sürücü kursları aldıklarına da dikkat çeken avukat Al-Mutair müvekkili ile ilgili nasıl bir yasanın uygulanacağına dair bilgi vermedi.

