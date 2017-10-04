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Suudi Arabistan'da ilk kadın sürücü kazası

Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanma izni almasının ardından, bir kadının sürdüğü araçla ilk kaza meydana geldi. 1 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da ilk kadın sürücü kazası

Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanma izni almasının ardından, bir kadının sürdüğü araçla ilk kaza meydana geldi. 1 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:52
Suudi Arabistan'da ilk kadın sürücü kazası
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DOĞAN haber Ajansı'nın Suudi arabistan gazetelerinden derlediği habere göre, adı açıklanmayan Suudi kadın, geçen Pazartesi günü Mekke ile Cidde arasında araç kullanırken kaza yaptı. 
 
Habere göre, kadın ehliyet almak amacıyla yasaları çiğneyerek trafiğe çıkmıştı ve yanında bir kadın arkadaşı vardı. Aracın çarpması ile direksiyonda bulunan kadın ağır yaralandı, araçtaki diğer kişi ise hayatını kaybetti. 
 
Kadın şoförün avukatı Yakup Al-Mutair yaptığı açıklamada, ülkede henüz kadınların Otomobil kullanmasına yönelik yasanın hayata geçmediğini, yasanın Haziran 2018 yılında hayata geçeceğine işaret ederek, müvekkilinin yasaları çiğnediğini söyledi. 
 
Ayrıca bir çok kadının yasalara aykırı olarak sürücü kursları aldıklarına da dikkat çeken avukat Al-Mutair müvekkili ile ilgili nasıl bir yasanın uygulanacağına dair bilgi vermedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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