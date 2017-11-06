Suudi Arabistan'da düşen helikopterle ilgili çok çarpıcı iddia

SUUDİ Arabistan'da içerisinde Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve çok sayıda üst yetkilinin olduğu 8 kişiyi taşıyan helikopter düştü. Kimsenin kurtulamadığı helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mısır asıllı Avukat-Yazar Mahmoud Refaat'ın iddiasına göre Suudi Arabistan'da iki helikopter düştü. Refaat, düşen helikopterlerden birinin füze ile vurulduğunu diğerinin ise patlama ile düşürüldüğünü kaydetti.