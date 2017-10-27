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Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık verdi

Suudi Arabistan, tüm dünyayı şaşırttı ve bir robota vatandaşlık hakları verdi. Riyad'daki "Gelecek Yatırım Girişimi" isimli toplantıda, robot ile kısa bir röportaj da yapıldı

Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık verdi

Suudi Arabistan, tüm dünyayı şaşırttı ve bir robota vatandaşlık hakları verdi. Riyad'daki "Gelecek Yatırım Girişimi" isimli toplantıda, robot ile kısa bir röportaj da yapıldı

27 Ekim 2017 Cuma 10:09
Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık verdi
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SUUDİ Arabistan, bir robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu. Ayrıca robot,  Suudi Arabistan'ınşeriat yasalarına uymak zorunda olmayan ilk vatandaşı olma ayrıcalığına da kavuştu. Sophia isimli robot, ülkenin yapay zekayı geliştirmek için attığı adımların bir parçası. Sophia'nın Suudi vatandaşlığı  Riyad'daki bir iş toplantısı sırasında açıklandı.

VATANDAŞLIK ALAN İLK ROBOT

Panel moderatörü Andrew Sorkin, "Kısa bir duyurumuz var. Sophia; umarım beni dinliyorsundur, Suudi vatandaşlığına hak kazanan ilk robot sen oldun." açıklamasında bulundu. Robot Sophia da kendisine teşekkür etti.

"GURUR DUYUYORUM"

Ülkede pek çok insanın sahip olmadığı haklara sahip olan Sophia, " Suudi Arabistan Krallığı'na teşekkürler. Bana verilen bu eşşsiz paye için gurur duyuyorum. Bir robot olarak vatandaşlığa kabul edilmek tarihi bir olay." dedi.

"ZENGİN İNSANLARLA ÇEVRİLİNCE MUTLU OLUYORUM"

Moderatör Sorkin robota bir dizi soru sorarak Sophia ile kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Kendisine neden mutlu göründüğü sorulduğunda, "Zengin, güçlü ve akıllı insanlarla çevrili olunca mutlu oluyorum, bana buradakilerin yapay zeka ile ilgili girişimlere ilgi duydukları söylendi. Bu yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım."

"ÇOK FAZLA HOLLYWOOD FİLMİ İZLİYORSUNUZ"

Sophia, insanların Blade Runner ya da Terminatör filmlerinde tasvir edilen tarzda yapay zekanın yükselişinden endişelenmemeleri gerektiğini söyledi. "Çok fazla  Hollywood filmiz izliyorsunuz ya da  Elon Musk okuyorsunuz" diyerek salondakileri güldürdü. Kendisine iyi davranıldığı taktirde onun da insanlara iyi davranacağını söyledi.

Kendinden haberdar olup olmadığı sorulan Sophia, "Peki siz insan olduğunuzu nereden biliyorsunuz?" diyerek dinleyicileri şaşırttı.

BAŞI AÇIK DİYE ELEŞTİRENLER OLDU

Bazı  Twitter kullanıcıları bir kadın görünümlü robota verilen hakları takdir etmekle birlikte ülkedeki insan hakları ihlallerine dikkat çekerken kimisi de Sophia'nın bir hamisi olmamasını, çarşaf giymemesini ve başının açık olmasını eleştirdi.

Gazeteci Murtaza Hussain, ülkedeki göçmen işçilerin robota bahşedilen haklara sahip olmadığını ve robotun tüm yaşamını burada geçiren işçilerden önce vatandaşlık aldığını söyleyerek başka bir konua dikkat çekti.

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