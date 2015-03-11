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Survivor yarışmacıları ölüme böyle gitmişler

Kaza kurbanı Survivor yarışmacılarının helikoptere biniş anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Survivor yarışmacıları ölüme böyle gitmişler

Kaza kurbanı Survivor yarışmacılarının helikoptere biniş anlarının görüntüleri ortaya çıktı

11 Mart 2015 Çarşamba 10:40
Survivor yarışmacıları ölüme böyle gitmişler
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Arjantin’de iki helikopterin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 Survivor yarışmacısının helikoptere biniş anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Arjantin basını, aralarında olimpiyat şampiyonu yüzücü Camille Muffat, boks şampiyonu Alexis Vastine ve kayıkçı Florence Arthaud’un da bulunduğu 8 Survivor yarışmacısının kaza yapan helikoptere biniş anı ile  içindeki görüntülerini yayınladı. Yapımcı şirketin fotografçısı Angel Flores’in çektiği fotoğraflarda gözleri bağlı olarak helikoptere binen yarışmacıların oldukça neşeli oldukları görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Tv çekim ekibini taşıyan iki helikopterin havada çarpışması sonucu Arjantinli 2 pilot ile 8 Fransızın hayatını kaybettii. Ölen Fransızlar arasında ünlü sporcular Florence Arthaud, Camille Muffat ve Alexis Vastine'in de yer aldığı öğrenildi. Arjantin’de TV realite şovu “Dropped”ın çekimleri için tanınmış sporcularla dolu helikopterlerin havalandığı ve çarpıştıkları kaydedilirken açık ve güneşli havada kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Kazanın La Rioja dağlık bölgesinde meydana geldiği bildirildi.  
OLİMPİYAT MADALYASI SAHİBİ SPORCULAR 
Kazada hayatını kaybeden Arjantinli pilotların isimleri Juan Carlos Castillo ile Roberto Abate olarak açıklandı.Kazada can veren 3 sporcudan Florence Arthaud, (57) Fransa’nın ünlü yelkenci yıldızları arasında gösteriliyordu. Bir diğer sporcu Camille Muffat (25) ünlü bir yüzücüydü ve 2012 Londra Olimpiyatlarında üç madalyanın yanında bir de  altın madalya sahibi idi. 2008 Pekin olimpiyatlarında bronz madalya sahibi boksör Alexis Vastine (28) de kazada hayatını kaybedenler arasında.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Francis Hollande bir açıklama yaparak “Yurttaşlarımızın ölümü bizde muazzam bir üzüntü yaratmıştır” dedi. Spor Bakanı Thierry Braillard ise "Fransız sporu yasta, 3  şampiyonumuzu, yıldızımızı kaybettik. Onlar sıradışı şampiyonlardı" açıklamasında  bulunarak kazayla ilgili Paris'te soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, Fransa'nın Buenos Aires Büyükelçiliği'nde de kazayla ilgili  bir kriz masası kuruldu. 


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Son Güncelleme: 11.03.2015 09:42
Anahtar Kelimeler:
SurvivorÖlümBöyle GitmişlerSporParisPekinLondraFransaArjantin
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