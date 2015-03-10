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Survivor faciası! 2 helikopter çarpıştı: 10 yarışmacı öldü

Survivor yarışmasının Arjantin'deki ayağında helikopter faciası yaşandı

Survivor faciası! 2 helikopter çarpıştı: 10 yarışmacı öldü

Survivor yarışmasının Arjantin'deki ayağında helikopter faciası yaşandı

10 Mart 2015 Salı 09:14
Survivor faciası! 2 helikopter çarpıştı: 10 yarışmacı öldü
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SURVİVOR yarışmasının Arjantin'deki ayağında helikopter faciası yaşandı. Fransız Survivor yarışmacılarından 10 isim öldü. Survivor kazası şok etti.
Arjantin'de And Dağları yakınlarındaki La Rioja bölgesinde iki helikopter çarpıştı, kazada aralarında ünlü Fransız sporcuların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Helikopterler Fransa'nın 'Survivor' (Dropped) yarışmasının çekim ekibi ve katılımcılarını taşıyordu.
Kazada hayatını kaybedenler arasında; 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan yüzme şampiyonu Camille Muffat, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndan bronz madalyayla dönen boksör Alexis Vastine ile ünlü kadın yelkenci Florence Arthaud da bulunuyor.
La Rioja polis şefi Cesar Angulo gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan sağ kurtalan olmadığını söyledi. Olaya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan da bir açıklama geldi. Hollande, "Fransız vatandaşlarımızın ani ölümü büyük bir üzüntüye neden oldu" dedi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililerin olayın meydana geldiği dağlık bölgedeki hava şartlarının iyi olduğunu açıkladı.
Yarışmacılar arasında yer alan eski Arsenal'li Fransız futbolcu Sylvain Wiltord da arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü Twitter'dan yayınladığı bir mesajla dile getirdi: "Arkadaşlarım için üzgünüm. Titriyorum. Dehşet içindeyim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir şey söylemek istemiyorum" yazdı.

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Son Güncelleme: 10.03.2015 08:17
Anahtar Kelimeler:
SurvivorArjantinHelikopterFransız
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