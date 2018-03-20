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Sürücüsüz UBER can aldı, tüm test sürüşleri iptal edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde, UBER'e ait sürücüsüz aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. UBER tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı

Sürücüsüz UBER can aldı, tüm test sürüşleri iptal edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde, UBER'e ait sürücüsüz aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. UBER tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı

20 Mart 2018 Salı 12:24
Sürücüsüz UBER can aldı, tüm test sürüşleri iptal edildi
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ABD'nin Arizona eyaletinde, sürücüsüz bir otomobil ilk kez bir yayanın ölümüne yol açtı. Uber'e ait aracın karıştığı kazanın ardından şirket tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı.

OTONOM MODDAKİ UBER ARACININ ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Tempe kentinde gerçekleşen olayda, şirketin aracı sokakta karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Olayın ardından Uber, halka açık yollarda yapılan tüm sürücüsüz araç testlerini durdurduğunu açıkladı. Tempe polis teşkilatı kaza sonrası yaptığı açıklamada kazanın gece meydana geldiğini, kaza anında aracın direksiyonunda bir kişi otursa da otomobilin "otonom modda" olduğunu duyurdu.


UBER SÜRÜCÜSÜZ TAKSİLERİ TEST EDİYOR

Yetkililer yayanın yaya geçidi dışında bir noktada karşıdan karşıya geçtiğini de belirtti. Uber; ABD'nin Tempe, Phoenix, Pittsburgh kentleri ve Kanada'nın Toronto kentinde sürücüsüz taksileri test ediyordu. Geçen yıl da Mart ayında Tempe kentindeki sürücüsüz araç denemeleri sırasında bir kaza yaşanmış, kazanın ardından durdurulan testler ay sonunda tekrar başlamıştı. Uber yetkilileri kazanın ardından polisle işbirliği içinde olduklarını ve yaşamını yitiren yayanın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiklerini açıkladı. Daha önce de bir Tesla şoförü aracı otonom moddayken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmiş ancak şoförün bazı güvenlik uyarılarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDArizonaUberKaza
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