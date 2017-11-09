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Sürücüsüz belediye otobüsü, hizmete girdiği ilk gün kaza yaptı

ABD'nin Las Vegas kentinde hizmete giren sürücüsüz belediye otobüsü, ilk gününde bir kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kamyon şoförüne ceza kesildi

Sürücüsüz belediye otobüsü, hizmete girdiği ilk gün kaza yaptı

ABD'nin Las Vegas kentinde hizmete giren sürücüsüz belediye otobüsü, ilk gününde bir kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kamyon şoförüne ceza kesildi

09 Kasım 2017 Perşembe 11:45
Sürücüsüz belediye otobüsü, hizmete girdiği ilk gün kaza yaptı
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ABD'NİN  Las Vegas kentindeki sürücüsüz belediye otobüsleri, hizmetteki daha ilk gününde kaza yaptı. Kaza sırasında birkaç kişiyi taşıdığı belirtilen otobüs, düşük hızda seyreden bir kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, olayın kamyonun sürücüsünün hatası sonucu yaşandığı vurgulandı.  Polis daha sonra kamyon şöförüne ceza kesti.

25 KİLOMETRE HIZLA SEYREDİYOR

Las Vegas'taki şöförsüz otobüs servisi,  ABD'de de bir ilkti.

Yolcuları kentin ünlü bulvarına taşıyan otobüste,  Londra'da da sistemlerini test eden Navya adlı bir Fransız şirketinin geliştirdiği sistem kullanılıyordu.

15 yolcu taşıyabilen otobüsün azami hızı saattte 45 kilometre, ancak genelde saatte 25 kilometre hızla seyrediyor.

''TEKRAR YOLLARA GERİ DÖNÜŞ YAPACAK''

Las Vegas Belediyesi'nin Sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, kazanın çok küçük bir olay olduğunu ve otobüsün büyük olasılıkla bugün tekrar yollara geri dönüş olacağını belirtti.

Sözcü Jase Radke "Bir kamyon sokak arasından çıkarken, şöförsüz otobüs yapması gerekeni yaptı ve durdu. Ancak kamyondaki insan unsuru, kamyon şöförü durmadı." dedi.

''KAZALARIN NEREDEYSE TAMAMI İNSAN HATASINDAN KAYNAKLI''

Şöförsüz araçların karıştığı kazalar daha önce de yaşanmıştı, ancak kazaların neredeyse tümünün insan hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu kazalar olsa bile şöförsüz araç teknolojisinin yollardaki güvenliği arttırma potansiyelinin büyük olduğunu söylüyor.

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