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Suriyeli muhaliflerden flaş karar

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı 37 birliğin yetkililerinin, terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, birlikte yaşama ve hareket etme kararı aldığı bildirildi

Suriyeli muhaliflerden flaş karar

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı 37 birliğin yetkililerinin, terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, birlikte yaşama ve hareket etme kararı aldığı bildirildi

24 Ekim 2017 Salı 22:32
Suriyeli muhaliflerden flaş karar
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Geçici Hükümeti,  SMDK ile bölgedeki ÖSO'ya bağlı 37 birliğin komutanı ve yetkilileri Kilis'te  düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
 
Toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yeniden yapılanma için  ortak kararlar alan üçlü oluşumun, bölgede ''fitne sokmak isteyenlere" fırsat  vermeyeceği ifade edildi.
Üçlü oluşum, Halep'in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde  oluşan huzur ve güven ortamının başta İdlib olmak üzere, ülke genelinde tesis  edilmesine destek verecek.
 
Toplantıda alınan kararlar, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki  kapıların idaresinin birleşmesi ve idaresi geçici hükümete devredilecek.  Kapılardan ele edilen gelir tek bir hazinede toplanacak ve geçici hükümetin  idaresine bırakılacak. Elde edilen hazine geliri adil bir şekilde geçici hükümet,  yerel meclisler ve gruplar arasında dağıtılacak." şeklinde sıralandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Geçici HükümetiSuriye Muhalif Ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu
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