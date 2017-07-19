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'Suriyeli muhalifler birbiriyle çatışıyor' iddiası

Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesini kontrol eden İslamcı örgütlerin birbiriyle çatışmaya başladığını duyurdu

'Suriyeli muhalifler birbiriyle çatışıyor' iddiası

Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesini kontrol eden İslamcı örgütlerin birbiriyle çatışmaya başladığını duyurdu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:52
'Suriyeli muhalifler birbiriyle çatışıyor' iddiası
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BÖLGEDEKİ  en güçlü örgütlerden olan Heyet Tahrir el Şam ve Ahrar'uş Şam örgütleri arasında çıkan çatışmalarda savaşçıların yanı sıra iki sivilin de öldüğü bildiriliyor.Heyet Tahrir el Şam'da, terör örgütü El Kaide'den ayrıldığını açıklayan ancak yapısal ilişkisi bulunan Nusra Cephesi de bulunuyor.İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne, çatışmalar İdlib'in Türkiye sınırındaki kasabalarından güneydeki bölgelerine, batısından doğusuna kadar geniş bir alana yayılmış durumda.İki örgüt bu yılın başında da birbiriyle çatışmaya başlamış fakat sonrasında ateşkes ilan etmişti.SİHG, çatışmaların İdlib'de İslamcılar arasında görülen en sert çatışmalardan olduğunu söylerken, bölgedeki Batı destekli Özgür Suriye Ordusu'nun da Ahrar'uş Şam'u desteklediğini belirtti.Gözlemevi'ne göre çatışmalar, İdlib merkezinde bir eylemde Özgür Suriye Bayrağı açılması ve açan gruba ateş açılması sonrasında başladı.SİHG 12 Temmuz'da da İdlib'de Heyet Tahrir el Şam savaşçılarının çalıştığı bir tekstil fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiğini, bubi tuzağıyla nedeniyle gerçekleşen saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeMuhalifler
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