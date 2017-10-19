'Suriye’deki operasyon yakında tamamlanacak'

RUSYA'DAN Suriye'deki operasyonun ne zaman sonlandırılacağına dair yeni açıklama Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmede, "Suriye'deki durum, teröre karşı mücadeledeki nihai başarının elde edilmesi bağlamında son aşamaya yaklaştı" dedi.
Sputnik'in haberine göre; IŞİD ve Nusra'ya karşı mücadele eden tüm tarafların çabalarıyla teröristleri yenilgiye uğratmanın mümkün olduğunu kaydeden Rus bakan, "Sanırım tüm bunlar en yakın zamanda sona erecek" dedi.
Lavrov ayrıca Suriye krizinin çözümüyle ilgili siyasi sürecin etkinleştirilmesine destek verdiklerini de sözlerine ekledi.
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