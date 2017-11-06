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'Suriye’deki iki üssümüz IŞİD’den sonra da kalabilir'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD tamamen mağlup edildikten sonra Rus ordusunun Suriye’den çekilmesinin boyutunun gelişecek duruma bağlı olacağını ancak Hmeymim ve Tartus üslerinin büyük ihtimalle bölgede kalacağını belirtti

'Suriye’deki iki üssümüz IŞİD’den sonra da kalabilir'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD tamamen mağlup edildikten sonra Rus ordusunun Suriye’den çekilmesinin boyutunun gelişecek duruma bağlı olacağını ancak Hmeymim ve Tartus üslerinin büyük ihtimalle bölgede kalacağını belirtti

06 Kasım 2017 Pazartesi 20:46
'Suriye’deki iki üssümüz IŞİD’den sonra da kalabilir'
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SURİYE'DE IŞİD tamamen yok edildikten sonra Rus askeri üslerinin geleceğinin ne olacağı sorusuna şu cevabı verdi:

“Ne olacağı, o anda gelişecek duruma bağlı olacak. Orada iki üssümüz var. Sanırım bu üsler kalacak. Hangi biçimde kalacağını ise ben bilmiyorum, ben savunma bakanı değilim, bunu ona sormak daha doğru olur."

'BEKLENMEDİK OYUNCULAR GİRİYOR'

Halihazırda IŞİD’in Suriye topraklarının yüzde 10’unu kontrol ettiğini, ayrıca El Nusra’nın da faaliyetini sürdürdüğünü hatırlatan Sıromolotov, bunun dışında bağımsız hareket eden silahlı grupların olduğuna da işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sıkça, beklenmedik oyuncular çatışmaya giriyor. Bu oyuncular daha önce yoktu, sonra ortaya çıktı ve durum tamamen değişmiş oluyor.”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki bağımsızlık referandumunu örnek gösteren Sıromolotov, bu gelişmenin Suriye’deki durumu nasıl etkileyeceği ve Kürtlerin nasıl bir duruş sergileyeceğinin henüz belirsiz olduğuna dikkat çekerek, “Bu yüzden bir şeyleri garanti etme ve tarih vermenin hiçbir anlamı yok” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakan YardımcısıOleg SıromolotovIŞİD
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