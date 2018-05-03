Suriye’de Rus uçağı düştü!

Rus ordusu SU-30 tipi bir savaş uçağının Suriye’de düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ordunun Rus haber ajanslarında yer alan açıklamasında uçağın hedef alınarak düşmediği, uçağın bir kuştan darbe alarak düşmüş olabileceği ifade edildi. Haber ajansları, uçağın denize düştüğü görüntüleri paylaştı.
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