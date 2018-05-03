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Suriye’de Rus uçağı düştü!

Rus haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği habere göre, SU-30 model bir Rus savaş uçağı Suriye'de düştü. Uçağın bir kuş sürüsüne çarparak çakıldığı düşünülüyor.

Suriye’de Rus uçağı düştü!

Rus haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği habere göre, SU-30 model bir Rus savaş uçağı Suriye'de düştü. Uçağın bir kuş sürüsüne çarparak çakıldığı düşünülüyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:48
Suriye’de Rus uçağı düştü!
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Rus ordusu SU-30 tipi bir savaş uçağının Suriye’de düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ordunun Rus haber ajanslarında yer alan açıklamasında uçağın hedef alınarak düşmediği, uçağın bir kuştan darbe alarak düşmüş olabileceği ifade edildi. Haber ajansları, uçağın denize düştüğü görüntüleri paylaştı.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 13:56
Anahtar Kelimeler:
Rus Uçağı DüştüSuriyeSU-30 Tipi
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