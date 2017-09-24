Suriye’de Rus General hayatını kaybetti

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada Korgeneral Valeriy Asapov’un Rus askeri danışman olarak görev yaptığı Deyrizor kasabasındaki Suriye ordu birlikleri karargahında hayatını kaybettiği kaydedildi. Karargahın DEAŞ militanları tarafından topçu ateşine tutulduğunda hayatını kaybeden birkaç kişi arasında Asapov’un da bulunduğu söylendi.

Suriye’de hayatını kaybeden generalin Rusya’da yüksek devlet nişanına layık görüldüğü de kaydedildi.