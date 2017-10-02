'Suriye'ye asker gönderebiliriz!'

İSAKOV, "Suriye'ye askeri gönderme konusunda resmi teklif almadık. Ancak resmi teklif alırsak, doğal olarak bu teklifi Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde değerlendirmemiz ve karar almamız gerekir. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) de bir karar alınması gerekir. Ancak Suriye'ye asker gönderemeyeceğimizin altını çizebilirim. Sözleşmeli asker gönderme konusunu ise değerlendirebiliriz" dedi. Öte yandan İsakov, Suriye'ye asker gönderme konusunun Kırgızistan'ın gündeminde bulunmadığını ve bununla ilgili bir kararın parlamento tarafından alınması gerektiğini de vurguladı.