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Suriye saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı

Suriye saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:02
Suriye saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama
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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili açıklaması Rusy yayın kuruluşu Sputnik tarafından duyuruldu.

Saldırıyı terörle mücadele ön safta yer alan egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağının altını çizdi.

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ABDİngiltereFransaSuriyeVladimir PutinSaldırı
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