Suriye ordusunun ünlü komutanı öldürüldü

Son dönemlerde terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Suriye ordusu nu komuta eden Zahrettin'in daha önce 2014'te öldürüldüğü öne sürülmüş daha sonra bu iddialar yalanlanmıştı.

SURİYE Ordusu generallerinden İslam Zahrettin 'in Deyrizor'da öldüğü ortaya çıktı. Suriye medyasında çıkan haberlere göre Zahrettin'in mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

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