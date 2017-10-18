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Suriye ordusunun ünlü komutanı öldürüldü

Suriye ordusunun ünlü komutanlarından İslam Zahrettin mayın patlamasında hayatını kaybetti

Suriye ordusunun ünlü komutanı öldürüldü

Suriye ordusunun ünlü komutanlarından İslam Zahrettin mayın patlamasında hayatını kaybetti

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:32
Suriye ordusunun ünlü komutanı öldürüldü
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SURİYE Ordusu generallerinden İslam Zahrettin'in Deyrizor'da öldüğü ortaya çıktı. Suriye medyasında çıkan haberlere göre Zahrettin'in mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

2014'TE DE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Son dönemlerde terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Suriye ordusunu komuta eden Zahrettin'in daha önce 2014'te öldürüldüğü öne sürülmüş daha sonra bu iddialar yalanlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İslam ZahrettinSuriye Ordusu
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