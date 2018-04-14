Suriye ordusu, Doğu Guta'da zafer ilan etti

SURİYE Haber Ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye ordusu Doğu Guta 'nın teröristlerden tamamen arındırıldığını açıkladı. SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, ordunun neye mal olursa olsun ülkede terörizmin kökünü kurutmaya kararlı olduğunu söyledi.

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