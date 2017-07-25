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"Suriye'nin doğusunda Rusya ve YPG işbirliği var"

The Independent gazetesi, Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde Rusya, terör örgütü YPG ve Suriye rejimi arasında askeri işbirliğine işaret eden bir kooperasyon merkezi kurulduğunu yazdı. Merkezde, Rus Albay ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den teröristler birlikte bulunuyor

"Suriye'nin doğusunda Rusya ve YPG işbirliği var"

The Independent gazetesi, Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde Rusya, terör örgütü YPG ve Suriye rejimi arasında askeri işbirliğine işaret eden bir kooperasyon merkezi kurulduğunu yazdı. Merkezde, Rus Albay ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den teröristler birlikte bulunuyor

25 Temmuz 2017 Salı 10:15
"Suriye'nin doğusunda Rusya ve YPG işbirliği var"
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İNGİLTERE  merkezli The Independent'ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, "Suriye'nin doğu çölünde, Rusya ve Suriye Kürtlerinin gizli işbirliği gerçekleşiyor" başlıklı haberinde Rusya ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye mensup teröristlerle birlikte kurdukları merkez anlatılıyor.Haberde 'Yevgeni' olarak tanıtılan bir Rus Albay ile terör örgütü YPG'lerle yapılan görüşmelerde, iki kanadın kısa süre önce bölgede bir araya gelerek bir merkez oluşturdukları aktarılıyor. Fisk, Rusya ile terör örgütü YPG arasında kurulan koordinasyon merkezinin Rusya'ya bağlı güçler ile ABD'nin desteklediği güçler arasındaki olası bir iletişim hatası nedeniyle gerçekleşebilecek ölümleri engellemek için kurulduğu ifade ediliyor.Fisk'e konuşan 24 yaşındaki bir YPG'li, "(Ruslarla) Her gün konuşuyoruz. Afrin bölgesinde başka bir (orak) merkeze de sahibiz. Birlikte savaşan tek bir güç oluşturmak zorundayız" ifadesini kullandı. 

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Son Güncelleme: 25.07.2017 10:17
Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusyaYPG
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