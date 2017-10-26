Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.789
DOLAR
3.8053
STERLİN
5.0143
EURO
4.4525
Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın
Kirpik yaptırırken gözlerinizden olmayın
27 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
27 Ekim 2017 Antalya -...
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara...
Flaş Haber
Alanya'da zincirleme kaza!
Kapat
banner468

Suriye için kritik tarih belli oldu!

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunu 28 Kasım'da başlatmayı planladığını açıkladı

Suriye için kritik tarih belli oldu!

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunu 28 Kasım'da başlatmayı planladığını açıkladı

26 Ekim 2017 Perşembe 19:12
Suriye için kritik tarih belli oldu!
banner404

BM Güvenlik Konseyindeki Suriye toplantısına Cenevre'den  videokonferans yoluyla bağlanan Mistura, ülkedeki son gelişmelere ilişkin  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeleri bilgilendirdi.
Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunun 28 Kasım'da başlatmayı  planladığını açıklayan Mistura, görüşmelerin bu turunda anayasa çalışmaları ve  Suriye'de BM gözetiminde seçimler düzenlenmesi konularına odaklanmayı  hedeflediklerini ifade etti.
 
Mistura, 30-31 Ekim'de Astana'da görüşmeler yapacaklarını sözlerine  ekledi.
 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mistura'ya, Rakka'nın  kurtarılması operasyonlarının ardından Suriye görüşmelerinin, Cenevre Bildirisi  ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması için  yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırması talimatı vermişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den İsrailli şirketlere 'kara liste' uyarısı
BM'den İsrailli şirketlere 'kara liste' uyarısı
Gerginlik hat safhada! Rusya, ABD'ye nota verdi
Gerginlik hat safhada! Rusya, ABD'ye nota verdi
Elma kabuğu yıkayarak temizlenmiyor
Elma kabuğu yıkayarak temizlenmiyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim