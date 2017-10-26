Suriye için kritik tarih belli oldu!

BM Güvenlik Konseyindeki Suriye toplantısına Cenevre'den videokonferans yoluyla bağlanan Mistura, ülkedeki son gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeleri bilgilendirdi.

Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunun 28 Kasım'da başlatmayı planladığını açıklayan Mistura, görüşmelerin bu turunda anayasa çalışmaları ve Suriye'de BM gözetiminde seçimler düzenlenmesi konularına odaklanmayı hedeflediklerini ifade etti.



Mistura, 30-31 Ekim'de Astana'da görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mistura'ya, Rakka'nın kurtarılması operasyonlarının ardından Suriye görüşmelerinin, Cenevre Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırması talimatı vermişti.

