"Suriye'deki iç savaşta 3 bin 411 Filistinli öldü"

SURİYE'DEKİ Filistinliler Çalışma Grubu'nun yayımladığı raporda, "Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan günümüze kadar 455'i kadın, 3 bin 411 Filistinlinin yaşamını yitirdiği" belirtildi.

Söz konusu kayıpların çoğunun, hava saldırıları, silahlı çatışmalar ve bazı bölgelerde uygulanan ablukanın yanı sıra keskin nişancılar tarafından vurulma ya da deniz aşırı göç sırasında boğularak can verme şeklinde meydana geldiği ifade edildi.

Filistinlilerin Suriye'de son beş yılda verdiği kayıplardan bin 277'sinin başkent Şam'ın güneyindeki Yermuk Mülteci Kampında yaşandığı kaydedildi.

Grup ayrıca tüm uluslararası kurumlardan, Suriye'deki Filistinli sığınmacıların can güvenliğinin sağlanmasını istedi.

BM, konuya ilişkin hazırladığı raporlarda, Suriye'de 450 bin Filistinli sığınmacının yaşadığı ve yüzde 95'inin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu ifade ediyor.

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