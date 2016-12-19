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"Suriye'deki iç savaşta 3 bin 411 Filistinli öldü"

Suriye'de iç savaşın yaşandığı son beş yılda 3 bin 411 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

"Suriye'deki iç savaşta 3 bin 411 Filistinli öldü"

Suriye'de iç savaşın yaşandığı son beş yılda 3 bin 411 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

19 Aralık 2016 Pazartesi 10:06
"Suriye'deki iç savaşta 3 bin 411 Filistinli öldü"
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SURİYE'DEKİ Filistinliler Çalışma Grubu'nun yayımladığı raporda,  "Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan günümüze kadar 455'i kadın, 3 bin 411  Filistinlinin yaşamını yitirdiği" belirtildi. 
Söz konusu kayıpların çoğunun, hava saldırıları, silahlı çatışmalar ve  bazı bölgelerde uygulanan ablukanın yanı sıra keskin nişancılar tarafından  vurulma ya da deniz aşırı göç sırasında boğularak can verme şeklinde meydana  geldiği ifade edildi. 
Filistinlilerin Suriye'de son beş yılda verdiği kayıplardan bin  277'sinin başkent Şam'ın güneyindeki Yermuk Mülteci Kampında yaşandığı  kaydedildi.
Grup ayrıca tüm uluslararası kurumlardan, Suriye'deki Filistinli  sığınmacıların can güvenliğinin sağlanmasını istedi. 
BM, konuya ilişkin hazırladığı raporlarda, Suriye'de 450 bin  Filistinli sığınmacının yaşadığı ve yüzde 95'inin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu  ifade ediyor.
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SuriyeFilistinŞamYermuk Mülteci Kampı
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