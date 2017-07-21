'Suriye'de muhaliflere çatışma için takviye gitti' iddiası

SURİYE'DE devam eden iç savaşta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı muhaliflerin tümüne hâkim oldukları tek vilayet olan İdlib'de üstünlük için Ahrar ile Hayat Tahrir el-Şam rekabet içinde.Hayat Tahrir el-Şam'ı ağırlıklı olarak daha önceleri el Kaide ile bağlantılı olan eski Nusra Cephesi militanları yönlendiriyor.İki grup arasındaki gerilim görüş ayrılıkları nedeniyle yakın dönemde artarken, bu hafta aralarında çatışma başladı.Suriyeli muhaliflerden bir kaynak, Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi askeri operasyonu Fırat Kalkanı'na katılan muhaliflerden 150 kişiye yakın bir grubun Bab el Hava sınır kapısını kullanarak Türkiye'den Suriye'ye geçtiğini belirtti.İdlib vilayetini Suriye dışına bağlayan başlıca sınır kapısı olan Bab el Hava, Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısının karşısında ve Ahrar el-Şam'ın kontrolünde bulunuyor.