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Suriye'de kanlı saldırı! 10 sivil hayatını kaybetti

Suriye'deki terör saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

DÜNYA 16.11.2019, 13:58
Suriye'de kanlı saldırı! 10 sivil hayatını kaybetti
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SURİYE'NİN kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
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    #kanlı saldırı #terör saldırısı
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