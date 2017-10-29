Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Suriye'de gizli pazarlık! Terör örgütü reddetti

Suriye'de Beşar Esad rejimi, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ele geçirdiği bölgelerden çıkması karşılığında özerklik vermeyi önerdi. Ancak örgüt halihazırda işgal ettiği tüm bölge için federasyon statüsü istedi

Suriye'de gizli pazarlık! Terör örgütü reddetti

Suriye'de Beşar Esad rejimi, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ele geçirdiği bölgelerden çıkması karşılığında özerklik vermeyi önerdi. Ancak örgüt halihazırda işgal ettiği tüm bölge için federasyon statüsü istedi

29 Ekim 2017 Pazar 17:38
Suriye'de gizli pazarlık! Terör örgütü reddetti
banner404

GÖRÜŞME ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, rejim kontrolünde bulunan merkezi Kamışlı ilçesinde gerçekleşti. 

Kamışlı'daki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi adına görüşmeye istihbaratın en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk katıldı. 
Esad'in sağ kolu durumundaki Memluk, pazarlıkta terör örgütü elebaşlarının önüne özerklik konusunu koydu.


Memluk, terör örgütü YPG'nin Suriye iç savaşında 2012'den sonra işgal ettiği Arap bölgelerinden çekilmesi halinde, örgütün kalan yerlerdeki hakimiyetini, özerklik statüsü vererek tanıyacaklarını bildirdi.  Ancak örgüt elebaşları, ülkenin anayasal sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve hakimiyet kurdukları alana federal statü verilmesini talep etti.

Bunun üzerine pazarlık çıkmaza girdi. Taraflar daha sonra yeniden görüşmek üzere anlaştı.  Kamışlı'daki toplantıya Memluk'un bizzat katılması rejimin, ABD desteğiyle hızla alan genişleten YPG'yle anlaşarak durumu bir an evvel kontrol altına alma çabası olarak görülüyor.  Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti.

Esad'in Dışişleri Bakanı Velid Muallim, özerklik konusunu görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.  Diğer yandan YPG, işgal ettiği bölgeleri elinde tutabilmek için, Rakka'nın güneybatısında rejimle kısa süre çatıştığı Ciidin köyünde hendek kazmaya başladı. Yerel kaynaklar, örgütün rejimle toprak ayrışması için kalıcı hatlar kurmaya çalıştığını savunuyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri
Son dakika! IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri
Barzani'nin yetkileri devredildi!
Barzani'nin yetkileri devredildi!
Şok gelişme! 'Barzani istifa etti'
Şok gelişme! 'Barzani istifa etti'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim