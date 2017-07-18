Suriye'de 'çatışmasızlık bölgesi'ne saldırı: 4 ölü, 12 yaralı

Saldırıda Duma'da 1, Ayn Terma'da 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını dile getiren Ethem, Doğu Guta'da 103 nolu Sivil Savunma merkezine ait araçların olay yerine giderken rejimin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

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