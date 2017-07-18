Suriye'de 'çatışmasızlık bölgesi'ne saldırı: 4 ölü, 12 yaralı

ŞAM'IN Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem,rejime ait savaş uçaklarının Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolünde yer alan Duma ilçesi ile Ayn Terma beldesini bombaladığını söyledi.
Saldırıda Duma'da 1, Ayn Terma'da 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını dile getiren Ethem, Doğu Guta'da 103 nolu Sivil Savunma merkezine ait araçların olay yerine giderken rejimin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.
Saldırılan yerlerde maddi hasarın meydana geldiğini aktaran Ethem, rejimin Şam'ın Haresta Mahallesi'ne de havan toplarıyla saldırdığına belirtti.
Doğu Guta 5 yıldır askeri kuşatma altında
Rejim güçleri, 5 yıldan bu yana askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırıları son 1 aydır yoğunlaştırdı.
Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta'da halk, suyu kazdıkları kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.
Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği çatışmasızlık bölgeleri içinde yer alıyor.
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