Suriye'de bir Fransız asker çatışmalarda öldü

FRANSA Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada, Suriye-Irak bölgesinde görevli ve 13. Alay Paraşüt Birliğine bağlı bir çavuşun, bugünkü çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'nın korunması ve barbarlığa karşı mücadele eden askerin ölümünden büyük üzüntü duyduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Macron'un terörle mücadelede, Akdeniz'in doğusu ve Afrika'nın Sahel bölgelerinde görevli askerlere olan güveninin tam olduğu kaydedildi.

Fransız özel birliklerine bağlı paraşütçü askerin nerede ve nasıl öldüğü açıklanmadı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona 19 Eylül 2014'te katılmaya karar veren Fransa, Suriye ve Irak'ta "Şimal" adı verilen askeri operasyonu başlatmıştı.