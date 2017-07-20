Suriye'de 14 İran askeri öldürüldü

İRAN medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen 14 kişinin cenazeleri, Horasan, Kum, Tahran, Elburz, Fars ve İsfahan eyaletlerinde defnedildi.
Suriye'de öldürülen Fatimiyyun Tugayı milislerinin, 4'ü Horasan, 4'ü Kum ve üçü Tahran'da defnedilirken, diğer üç milis için Elburz, Fars ve İsfahan'da cenaze törenleri düzenlendiği kaydedildi.
Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.
İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor.
Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.
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