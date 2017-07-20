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Suriye'de 14 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı, Afganlılardan kurulan Fatımiyyun Tugayı'ndan 14 milis için, İran'ın farklı kentlerinde cenaze töreni düzenlendiği bildirildi

Suriye'de 14 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı, Afganlılardan kurulan Fatımiyyun Tugayı'ndan 14 milis için, İran'ın farklı kentlerinde cenaze töreni düzenlendiği bildirildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:41
Suriye'de 14 İran askeri öldürüldü
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İRAN medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, Suriye'deki  çatışmalar sırasında öldürülen 14 kişinin cenazeleri, Horasan, Kum, Tahran,  Elburz, Fars ve İsfahan eyaletlerinde defnedildi.
 
Suriye'de öldürülen Fatimiyyun Tugayı milislerinin, 4'ü Horasan, 4'ü  Kum ve üçü Tahran'da defnedilirken, diğer üç milis için Elburz, Fars ve  İsfahan'da cenaze törenleri düzenlendiği kaydedildi.
 
Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen  İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.
 
İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de  Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç  savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın  en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor.
 
Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle  suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin  hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu  tutuluyor.

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Suriyeİran AskeriFatımiyyun TugayıHorasanKumTahranElburzFars
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