Suriye, 'ABD hava aracı'nı düşürdü

Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, Lazkiye’nin kuzey kırsalında bir uçağı düşürdüğü iddia ediliyor. Suriye haber ajansı SANA hava aracının Amerika'ya ait olduğunu iddia etti

SURİYE ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, Lazkiye’nin kuzey kırsalında bir uçağı düşürdüğü iddia ediliyor. Suriye haber ajansı SANA hava aracının Amerika'ya ait olduğunu iddia etti. Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye kuzeyindeki kırsal bölgede ABD’ye ait bir keşif uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İnzansız gözlem aracı olduğu belirtiler aracın fotoğrafları twitter'da yayınlandı. Öte yandan bazı kaynaklar aranıcın El Kaide bağlantılı El Nusra cepnhesine ait olduğu da iddia ediliyor.

KAYNAK: Hürriyet

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