Süper yıldızı bıçakladılar

WIMBLEDON'U iki kez kazanan ve şu anda Kadınlar Dünya Sıralamasında 11. basamakta bulunan Petra Kvitova'nın evinde bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.



Çek haber ajansı CTK olayla ilgili Kvitova'nın basın sözcüsünün şu açıklamalarını gündeme taşıdı: "Rastgele bir suç. Dairesinde saldırıya uğradı ve doktorlarlar ilgileniyor ancak yaraları hayatını tehdit edici nitelikte değil" dedi.





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