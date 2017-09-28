Sudan’da solar enerji evleri aydınlattı

İHLAS Vakfının üstlendiği projeyle Sudan’da elektriği olmayan ailelere solar enerji panelleri hediye edildi. Solar enerji panelleri ile Sudan’ın Sururab bölgesinde elektriği olmayan evler aydınlandı. İhlas Vakfının üstlendiği projeyle solar enerjinin ürettiği elektriği, bölgede elektriği olmayan evlere nasıl fayda sağlayacağı şeklinde eğitimler verildi. Bölgeye 24 saat çalışabilen 5, 10 ve 100 wattlık paneller dağıtıldı. En küçük panel ile 2 ampul ve bir telefon, 10 wattlık panel ile de 5 ampul ve 3 telefon şarj edilebiliyor. Panellerin büyüklüğüne göre elektrikli aletlerin kullanım alanı da genişliyor. Hediye edilen panellere ise bölge halkı büyük ilgi gösterdi.
Öte yandan, bölge halkının daha çok solar panellere ihtiyacı olduğu belirtildi.
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