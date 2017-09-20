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Sudan’a su ile gelen mutluluk

Sudan’ın Omdurman bölgesinde İhlas Vakfı’nın yaptırdığı su kuyusu bölge halkının mutluluk kaynağı oldu

Sudan’a su ile gelen mutluluk

Sudan’ın Omdurman bölgesinde İhlas Vakfı’nın yaptırdığı su kuyusu bölge halkının mutluluk kaynağı oldu

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:56
Sudan’a su ile gelen mutluluk
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İHLAS Vakfı geçtiğimiz aylarda Sudan’ın Omdurman bölgesinde su kuyusu yaptırmıştı. Su kuyusu sayesinde bölgede yaşayan 300 aile içme suyuna kavuştu. İhlas Vakfı gelişmeleri görmek amacıyla bölgeye ziyarette bulundu. Omdurman bölgesinde Ravda köyünü ziyaret eden vakıf yetkilileri su kuyusu açıldıktan sonra bölgeye yeni bir hayat geldiğini, insanların su sayesinde çok daha mutlu olduklarını dile getirdi. Vakıf yetkililerinin görüştüğü Ravda köyü muhtarı, İhlas Vakfına ve yardımseverlere teşekkür ettiğini söyleyerek, “Köyümüzde su ve elektrik yoktu. Yapılan su kuyusu ile bölgeye yeni bir yaşam geldi. Yapım aşamasında olan kazan ile her eve su gidecek, halk su ihtiyacını ev içerisinde giderebilecek. Şu anda su kuyusundan yüzlerce kişi yararlanıyor ve yapılan şebeke ile bütün köy su ile buluşacak” dedi.
İhlas Vakfı yetkilileri, bir diğer hizmetlerinin ise jeneratörün faaliyet göstermesi olduğunu ifade etti. Sudan hükümeti tarafından 6 ay içerisinde elektrik getirilmesini ümit ettiklerini söyleyen vakıf yetkilileri, “Su kuyumuz külliye yapımının ilk aşamasıdır. Şu anda cami inşaatımıza da başlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandılar. 

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Anahtar Kelimeler:
İhlâs VakfıSudanSuSu Kuyusu
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