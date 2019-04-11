Sudan Savunma Bakanı: 2 yıl boyunca ülkeyi Askeri Konsey yönetecek

SUDAN Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in Cumhurbaşkanlığı rezidansında, askerler tarafından kuşatıldığı Sudan kaynakları tarafından doğrulandı. Sudan'ın başkenti Hartum'a asker konuşlandırıldı. Ordu ve güvenlik güçleri, Beşir'in rezidansının da bulunduğu Savunma Bakanlığı'nın çevresine, ana yollara ve köprülere asker yığdı.

İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNE GÖZALTI İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi. Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor. Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI BİNASI KUŞATILDI

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti. Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odaları'nın (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.



ASKERLER İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNİ GÖZALTINA ALIYOR

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.



HARTUM HAVALİMANI'NDA SEFERLER DURDURULDU

Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor. Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.