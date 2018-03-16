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Suçlamalar akıl alır gibi değil! 'Sıfır Beden Tarikatı' çökertildi

Mareo Pianesi ve eşi dolandırıcılık, kötü muamele ve köleleştirme suçlamalarıyla yargılanacak

Suçlamalar akıl alır gibi değil! 'Sıfır Beden Tarikatı' çökertildi

Mareo Pianesi ve eşi dolandırıcılık, kötü muamele ve köleleştirme suçlamalarıyla yargılanacak

16 Mart 2018 Cuma 15:43
Suçlamalar akıl alır gibi değil! 'Sıfır Beden Tarikatı' çökertildi
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İTALYA'DA bir diyetisyenin kurduğu ve müritlerini 35 kiloya kadar düşürdüğü ileri sürülen 'zayıflama tarikatı' polis tarafından çökertildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 73 yaşındaki Mareo Pianesi adındaki bir diyetisyen tarafından kurulan 'sıfır beden' tarikatı, müritlerine 'Ma-Pi' adlı, sadece tam tahıllar, sebze ve fasulyegillerin yenmesine izin verilen bir diyet uyguluyordu.

Pianesi ve eşi Loredana Volpi, üyeleri yüklü miktarda bağışlarda bulunmaya ve Pianesi'nin 'Makrobiyotik Derneği' adına ülke çapında açtığı 100 kadar mağaza ve restoranda çalışmaya zorluyordu.

Diyet yüzünden bazı müritlerin 35 kiloya kadar düştüğü iddia edilirken; çift, dolandırıcılık, kötü muamele ve köleleştirme suçlamalarıyla yargılanacak.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
Sıfır BedenDolandırıcılıkMareo PianesLoredana VolpiSıfır Beden Tarikatı
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