Suç çeteleri hafta sonunda 19 kişiyi öldürdü

GUERRERO Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez, tatil merkezi Acapulco'da bir insan kaçırma çetesi tarafından kullanıldığı şüphelenilen evde 4 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.



Suç çetelerinin Atoyac ve Recpan kentlerinde 3'er kişiyi öldürdüğüne işaret eden Alvarez, eyaletin çeşitli noktalarında cinayete kurban giden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Guerrero eyaleti son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline geldi.