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Suç çeteleri hafta sonunda 19 kişiyi öldürdü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde haftasonu 19 cinayet işlendiği bildirildi

Suç çeteleri hafta sonunda 19 kişiyi öldürdü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde haftasonu 19 cinayet işlendiği bildirildi

24 Ekim 2017 Salı 09:03
Suç çeteleri hafta sonunda 19 kişiyi öldürdü
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GUERRERO Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez, tatil merkezi Acapulco'da bir insan kaçırma çetesi tarafından kullanıldığı şüphelenilen evde 4 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.
 
Suç çetelerinin Atoyac ve Recpan kentlerinde 3'er kişiyi öldürdüğüne işaret eden Alvarez, eyaletin çeşitli noktalarında cinayete kurban giden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Guerrero eyaleti son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Roberto AlvarezMeksika
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