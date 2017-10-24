Suç çeteleri hafta sonunda 19 kişiyi öldürdü

GUERRERO Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez, tatil merkezi Acapulco'da bir insan kaçırma çetesi tarafından kullanıldığı şüphelenilen evde 4 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.
Suç çetelerinin Atoyac ve Recpan kentlerinde 3'er kişiyi öldürdüğüne işaret eden Alvarez, eyaletin çeşitli noktalarında cinayete kurban giden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Guerrero eyaleti son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge haline geldi.
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