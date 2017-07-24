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Sualtı robotu Fukuşima'da erimiş nükleer yakıt buldu

Geçen haftadan bu yana üç numaralı reaktörden görüntüler geçen robotun servis ettiği son kayıtlarda, tabana çökmüş yaklaşık bir metrelik nükleer yakıta rastlandı. Reaktörün tabanında ayrıca lav benzeri taşlar yer alıyor

Sualtı robotu Fukuşima'da erimiş nükleer yakıt buldu

Geçen haftadan bu yana üç numaralı reaktörden görüntüler geçen robotun servis ettiği son kayıtlarda, tabana çökmüş yaklaşık bir metrelik nükleer yakıta rastlandı. Reaktörün tabanında ayrıca lav benzeri taşlar yer alıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:51
Sualtı robotu Fukuşima'da erimiş nükleer yakıt buldu
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JAPONYA'DA 2011'deki büyük deprem ve tsunami nedeniyle patlayan fukuşima Nükleer Santrali'ne sokulan sualtı robotu, üç numaralı reaktörün tabanına çöken nükleer yakıtı fotoğrafladı.Geçen hafta reaktörün içinden ilk fotoğraflarını geçen robotun geçtiği yeni görüntülerde, lav benzeri taşlar yer alıyor.Küçük Güneşbalığı isimli robotun çektiği görüntüyü değerlendiren santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO), erimiş nükleer yakıtın öbekler halinde olduğunu bildiriyor.Tespit edilen nükleer yakıtın kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buluyor.Fukuşima'da reaktörler halen yüksek seviyede radyasyon yayıyor, Japon yetkililer bu nedenle reaktörlerin içine robot soktu.Erimiş yakıtın konumunun belirlenip analiz edilmesi, hasar gören reaktörlerin tahliye edilebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bir ve iki numaralı reaktörde robotlarla yapılan tarama, içerideki ağır hasar ve yüksek radyasyon seviyeleri sebebiyle sonuçsuz kalmıştı.Temizlenmesi 10 yıllar alacakSualtı robotunun geçtiği ilk fotoğraflarda, tabana akan nükleer yakıtın kırık reaktör parçalarına bulaştığı görülüyordu.Uzmanlar, santrali temizlemenin on yıllar almasını bekliyor.11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremden hemen sonra Japonya kıyılarını vuran dev tsunami dalgaları, ülkenin kuzeydoğusunu yerle bir etmişti.Tsunami Fukuşima Nükleer Santrali'nde patlamalara yol açmış, Çernobil'den bu yana yeryüzünün yaşadığı en büyük nükleer felaket sonucu 200 binden fazla insan evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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