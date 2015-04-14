'Su Bayramı'nın ilk 3 gününde 191 ölü

Toplum Sağlığı Bakanı Rajata Rajatanavin geçen yıla oranla kazalarda yüzde 14, yaralanmalarda yüzde 16 ve ölümlerde de yüzde 7 düşüş gözlemlendi. Bu yıl polis ve özel sektör şirketleri önceki yıllara göre daha fazla önlem almış ve kazalara karşı halk sürekli uyarılmıştı.En çok kaza yaşanan şehir 66 kaza sayısıyla Chiang Mai olurken, en fazla ölüm 9 kişi ile Roi Et şehrinde oldu. Bakan Rajatanavin “şuana kadar istatistikler iyi görünse de henüz su bayramının yarısı bittiö diyerek alınan önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sürücüler özellikle 16:00 ile 20:00 arasında trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı. İstatistiklere göre en çok kazalar bu saatlerde gerçekleşiyor.