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'Su Bayramı'nın ilk 3 gününde 191 ölü

Tayland'da kutlanan su bayramının ilk 3 gününde gerçekleşen 1,735 kazada 1,808 kişi yaralandı ve 191 kişi de hayatını kaybetti

'Su Bayramı'nın ilk 3 gününde 191 ölü

Tayland'da kutlanan su bayramının ilk 3 gününde gerçekleşen 1,735 kazada 1,808 kişi yaralandı ve 191 kişi de hayatını kaybetti

14 Nisan 2015 Salı 01:31
'Su Bayramı'nın ilk 3 gününde 191 ölü
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Toplum Sağlığı Bakanı Rajata Rajatanavin geçen yıla oranla kazalarda yüzde 14, yaralanmalarda yüzde 16 ve ölümlerde de yüzde 7 düşüş gözlemlendi. Bu yıl polis ve özel sektör şirketleri önceki yıllara göre daha fazla önlem almış ve kazalara karşı halk sürekli uyarılmıştı.En çok kaza yaşanan şehir 66 kaza sayısıyla Chiang Mai olurken, en fazla ölüm 9 kişi ile Roi Et şehrinde oldu. Bakan Rajatanavin “şuana kadar istatistikler iyi görünse de henüz su bayramının yarısı bittiö diyerek alınan önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Sürücüler özellikle 16:00 ile 20:00 arasında trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı. İstatistiklere göre en çok kazalar bu saatlerde gerçekleşiyor.
Enis AKSU (DHA)
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Son Güncelleme: 14.04.2015 00:33
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Toplum Sağlığı BakanıTaylandSu BayramıSu Bayramında 191 ölü
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