Stoltenberg'den Türkiye'ye: IŞİD'e karşı savaşımızda birleşmemiz gerekiyor
Stoltenberg: "Türkiye'nin operasyonunda sınırlı ve ölçülü davranacağına inanıyorum"
DÜNYA 10.10.2019, 21:45 10.10.2019, 21:50
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda 'ölçülü davranması' gerektiğini yine vurguladı.
Stoltenberg, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda sınırlı ve ölçülü davranacağına, insani krizin büyümesinin önüne geçeceğine inanıyorum. Aynı zamanda ortak düşmanımız olan IŞİD'e karşı savaşımızda birleşmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum" diyerek IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede edinilen kazanımlardan geri kalmamak gerektiğini belirtti.
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