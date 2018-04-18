Starbucks ABD'deki 8 bin mağazasını yarım günlüğüne kapatacak! İşte sebebi...

STARBUCKS'tan yapılan açıklamada, kararla ilgili olarak, "mağazalarda ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi verileceği" bildirildi.
Açıklamada, söz konusu eğitimin şirketin 175 binden fazla çalışanını kapsayacağı bilgisine yer verildi.
Geçen perşembe günü ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi Amerikalı "izinsiz giriş" iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayın ardından söz konusu mağazanın önünde protestolar yaşanmış, olay sosyal medyada geniş tepki toplamıştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Kevin Johnson, "Son birkaç günü Philadelphia halkını dinleyerek, neleri yanlış yaptığımızı ve bunları düzeltmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenerek geçirdim." ifadelerini kullandı.
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