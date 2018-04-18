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Starbucks ABD'deki 8 bin mağazasını yarım günlüğüne kapatacak! İşte sebebi...

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla mağazasının 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra "ırkçılık ön yargısı" eğitimi için kapalı olacağını duyurdu

Starbucks ABD'deki 8 bin mağazasını yarım günlüğüne kapatacak! İşte sebebi...

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla mağazasının 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra "ırkçılık ön yargısı" eğitimi için kapalı olacağını duyurdu

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:48
Starbucks ABD'deki 8 bin mağazasını yarım günlüğüne kapatacak! İşte sebebi...
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STARBUCKS'tan yapılan açıklamada, kararla ilgili olarak, "mağazalarda  ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi verileceği" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eğitimin şirketin 175 binden fazla çalışanını  kapsayacağı bilgisine yer verildi.

Geçen perşembe günü ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks  mağazasında iki siyahi Amerikalı "izinsiz giriş" iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayın  ardından söz konusu mağazanın önünde protestolar yaşanmış, olay sosyal medyada  geniş tepki toplamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starbucks Üst Yöneticisi (CEO)  Kevin Johnson, "Son birkaç günü Philadelphia halkını dinleyerek, neleri yanlış  yaptığımızı ve bunları düzeltmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenerek  geçirdim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDli Uluslararası Kahve ZinciriStarbucks
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