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Stadyumda patlama! Ölü ve yaralılar var

Somali'de bir futbol maçını ilk kez hedef alan Eş Şebab terör örgütü, uzaktan kumandayla saldırı düzenledi.

Stadyumda patlama! Ölü ve yaralılar var

Somali'de bir futbol maçını ilk kez hedef alan Eş Şebab terör örgütü, uzaktan kumandayla saldırı düzenledi.

13 Nisan 2018 Cuma 09:32
Stadyumda patlama! Ölü ve yaralılar var
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AFRİKA ülkesi Somali'de bir futbol maçı oynanırken stadyumda patlayan bomba beş kişinin ölümüne yol açtı.

Reuters haber ajansı, liman kasabası Barawe'de Perşembe öğleden sonra oynanan yerel futbol karşılaşmasında infilak eden bombayla Eş Şebab terör örgütünün ilk kez bir stadyumu hedef aldığını bildiriyor.

Ajansa konuşan yetkililer, beş can kaybının yanı sıra onlarca yaralı olduğunu aktardı. Yaşamını yitirenler arasında toprak sahadaki maçı izleyen seyirciler ve futbolcular da var. 

Polis yetkilisi Muhammed Aden, bombanın uzaktan kumandayla patlatılmış gibi göründüğünü açıkladı.

El Kaide grubunun Afrika'daki uzantısı Eş Şebab, Somali'de onlarca terör saldırısı düzenledi. Otelleri, askeri karargahları ve sivilleri hedef alan örgütün yalnızca 2017 yılında gerçekleştirdiği saldırılarda 1000'den fazla can kaybı meydana geldi.

15 Ekim 2017 Somali tarihine kara bir gün olarak geçti. Eş Şebab örgütünün infilak ettirdiği bomba yüklü kamyonet başkent Mogadişu'yu cehenneme çevirdi, turistik bölgede 300'ü aşkın insan öldü.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliStadyumda Patlama
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