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Stadyumda patlama! Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi öldü

Somali'de bir stadyumda meydana gelen patlamada 5 seyirci hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı

Stadyumda patlama! Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi öldü

Somali'de bir stadyumda meydana gelen patlamada 5 seyirci hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı

13 Nisan 2018 Cuma 09:53
Stadyumda patlama! Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi öldü
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SOMALİ'DE bir stadyumda meydana gelen patlamada 5 seyirci hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Somali'nin liman kenti Barawe'de bir futbol sahasında patlama meydana geldi. Futbol sahasına dün gece döşenen bombanın maç sırasında patladığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliSTADYUMPatlama
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