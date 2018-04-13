Stadyumda patlama! Aralarında futbolcuların da olduğu 5 kişi öldü

SOMALİ'DE bir stadyumda meydana gelen patlamada 5 seyirci hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Somali'nin liman kenti Barawe'de bir futbol sahasında patlama meydana geldi. Futbol sahasına dün gece döşenen bombanın maç sırasında patladığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
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