Stadyum savaş alanına döndü! 100 kişi gözaltına alındı

ARJANTİN'DE oynanan bir karşılaşmada hem saha içi hem de saha dışı şiddet aynı anda yaşandı. Yarım saatte tam bir kaosa dönen maçta 100 taraftar gözaltına alınırken, bir de kırmızı kart çıktı. Taraftarların rakip tribünlere şişe fırlatması sonrası polisin müdahale ettiği karşılaşmada, rakibini suratına adeta uçan tekme atan bir futbolcu, maçı tamamlayamadı.

HOLİGANLAR BİRBİRİNE SU FIRLATMAYA BAŞLADI

Arjantin İkinci Ligi'nde Los Andes ile Brown De Adrogue karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında holigan taraftar grubu Bravas, rakip tribünlere şişe fırlatmaya başladı. Küçük izleyicilerin de bulunduğu bölüme gelen şişeler, hakemi anons yapmaya itti. Ancak olay sonlanmadı. Tribünlerde başlayan kavgalar gerilimi tırmandırdı. Kavgalarda kesici aletler kullanılması maçı izlemeye gelen ailelerin korkusunu bir kat daha arttırdı.

100 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Çocuklarını korumak isteyen ailelerin yaşadıkları korkuya polis müdahalesi son verdi. Olaylara karışan 100 taraftar gözaltına alındı.Polisin plastik mermi kullanarak yatıştırdığı kavganın ardından karşılaşma, tribünlerin bir kısmının boşaltılması sonrasında devam etti.

Saha dışı şiddetin polis zoruyla dinmesinin ardından yeşil sahaya dönüldü. Ancak 30. dakikada yaşanan bir pozisyon, bu kez de saha içi şiddeti gözler önüne serdi. Los Andes'in kullandığı bir kornerde ceza yayını üzerinde topa hareketlenen Gustava Turraca, rakibini müdahalesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Minadevino'nun ayağını rakibinin boynuna ve yüzüne gelecek şekilde kaldırması ile suratına tekme yiyen Turraca, bir anda yerde kaldı.

MAÇ SONU YÜZÜNÜN HALİNİ PAYLAŞTI

Korkunç faul sonrası sağlık görevlilerini anında oyuna çağıran hakem, Minadevino'ya da sarı kart gösterdi. Maç sonrası paylaşılan Turraca'nın son halinin fotoğrafı, yapılan faulün şiddetini gösterdi.

Arjantin İkinci Ligi Maçında Kavga Çıktı! 100 Kişi Gözaltına Alındı

İlk yarım saati tam bir kaos olarak geçilen karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazanmayı başardı.