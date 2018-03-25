Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!

Stadyum savaş alanına döndü! 100 kişi gözaltına alındı

Arjantin İkinci Liginde oynanan maç adeta bir kaosa dönüştü. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle mücadele durdu. 100 taraftar gözaltına alındı

Stadyum savaş alanına döndü! 100 kişi gözaltına alındı

Arjantin İkinci Liginde oynanan maç adeta bir kaosa dönüştü. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle mücadele durdu. 100 taraftar gözaltına alındı

25 Mart 2018 Pazar 18:03
Stadyum savaş alanına döndü! 100 kişi gözaltına alındı
banner404

ARJANTİN'DE oynanan bir karşılaşmada hem saha içi hem de saha dışı şiddet aynı anda yaşandı. Yarım saatte tam bir kaosa dönen maçta 100 taraftar gözaltına alınırken, bir de kırmızı kart çıktı. Taraftarların rakip tribünlere şişe fırlatması sonrası polisin müdahale ettiği karşılaşmada, rakibini suratına adeta uçan tekme atan bir futbolcu, maçı tamamlayamadı.
HOLİGANLAR BİRBİRİNE SU FIRLATMAYA BAŞLADI
Arjantin İkinci Ligi'nde Los Andes ile Brown De Adrogue karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında holigan taraftar grubu Bravas, rakip tribünlere şişe fırlatmaya başladı. Küçük izleyicilerin de bulunduğu bölüme gelen şişeler, hakemi anons yapmaya itti. Ancak olay sonlanmadı. Tribünlerde başlayan kavgalar gerilimi tırmandırdı. Kavgalarda kesici aletler kullanılması maçı izlemeye gelen ailelerin korkusunu bir kat daha arttırdı.
100 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
Çocuklarını korumak isteyen ailelerin yaşadıkları korkuya polis müdahalesi son verdi. Olaylara karışan 100 taraftar gözaltına alındı.Polisin plastik mermi kullanarak yatıştırdığı kavganın ardından karşılaşma, tribünlerin bir kısmının boşaltılması sonrasında devam etti.
Saha dışı şiddetin polis zoruyla dinmesinin ardından yeşil sahaya dönüldü. Ancak 30. dakikada yaşanan bir pozisyon, bu kez de saha içi şiddeti gözler önüne serdi. Los Andes'in kullandığı bir kornerde ceza yayını üzerinde topa hareketlenen Gustava Turraca, rakibini müdahalesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Minadevino'nun ayağını rakibinin boynuna ve yüzüne gelecek şekilde kaldırması ile suratına tekme yiyen Turraca, bir anda yerde kaldı.
MAÇ SONU YÜZÜNÜN HALİNİ PAYLAŞTI
Korkunç faul sonrası sağlık görevlilerini anında oyuna çağıran hakem, Minadevino'ya da sarı kart gösterdi. Maç sonrası paylaşılan Turraca'nın son halinin fotoğrafı, yapılan faulün şiddetini gösterdi.
Arjantin İkinci Ligi Maçında Kavga Çıktı! 100 Kişi Gözaltına Alındı
İlk yarım saati tam bir kaos olarak geçilen karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazanmayı başardı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Arjantinİkinci LigKarşılaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık ve refah için birbirlerine inek dışkısı fırlatıyorlar
Sağlık ve refah için birbirlerine inek dışkısı fırlatıyorlar
Dünyanın en uzun ikinci uçak seferi gerçekleşti! Tam 17 saat sürdü
Dünyanın en uzun ikinci uçak seferi gerçekleşti! Tam 17 saat sürdü
Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı! Yaralandı...
Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı! Yaralandı...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim