Sri Lanka'da yeni patlama! Ülke alarma geçti

SRİ LANKA'NIN başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Patlama sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan Sri Lanka Merkez Bankası binasında çalışan personele binanın içerisinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Banka personelinden edinilen bilgiye göre binanın yakınında bomba olabileceği şüphesiyle uyarının yapıldığı belirtildi. Başkent Kolombo'da havalimanına giden ana yol şüpheli araç sebebiyle trafiğe kapatıldı. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Ülkede Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.